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15 мая, 19:06

Гаджиев: «Не исключаю, что Абаскаль потерял нити управления в «Спартаке»

Мария Гусева
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Российский тренер Гаджи Гаджиев выразил мнение, что высказывания о судействе негативно сказываются на обстановке в «Спартаке».

«Мы не знаем, что сейчас происходит внутри «Спартака», — цитирует Betonmobile.ru Гаджиева. — Сейчас многие высказывают недовольство судейством, те же «Крылья», например. Клуб должен защищать команду, тем более от судейских ляпов. Но если брать «Спартак» и какую-то команду из нижней части турнирной таблицы, то красно-белые пользуются куда больше, чем кто-то из тех, кто находится внизу. Слишком много слов в сторону судейства, лучше больше требований предъявляйте к себе. Команда должна быть вне разговоров о рефери, иначе такие вещи будут мешать подготовке. Не исключаю, что Абаскаль потерял нити управления. Стоит учитывать, что он молодой специалист, ему немного не хватает опыта».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В 28-м туре красно-белые сыграют с ЦСКА.

Источник: Betonmobile.ru
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