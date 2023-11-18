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Сегодня, 19:04

Гаджиев считает, что «Зенит» уйдет лидером на зимнюю паузу в РПЛ

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о том, кто возглавит турнирную таблицу РПЛ-2023/24 перед зимней паузой в чемпионате.

«С большей уверенностью можно говорить, что «Зенит» выиграет у «Сочи», чем «Краснодар» — у «Урала», но это только предположение. На самом деле уже не раз и не два «Краснодар» выигрывал сложные игры на выезде, поэтому и на Урале он тоже может одержать победу. Хотя, понятное дело, «Урал», который стартовал очень хорошо и потихоньку скатывается вниз, будет делать все, чтобы этого не произошло», — цитрует Гаджиева «Газета.Ru».

После 15 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 32 очками, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 очка.

Команды уйдут на зимний перерыв после 18-го тура, игры которого пройдут с 8 по 10 декабря 2023 года. Возобновится чемпионат России 2 марта 2024 года.

Источник: Газета.Ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
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