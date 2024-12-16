Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Гаджиев: «Погба и Алли в Махачкале? Звездами трудно управлять. Вспомните «Анжи»

Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» высказался о перспективе приглашения свободных агентов Поля Погба и Деле Алли в клуб.

«Это, безусловно, дало бы эффект — но это стоит денег. Этим процессом еще нужно управлять. Если вспомнить прошлое дагестанского футбола, когда приглашались звезды — тогда у «Анжи» денег было больше. Но справиться с этим процессом не удалось, и наступил плохой период. Надо, чтобы клуб был в состоянии им платить. Они не будут играть за деньги, которые мы сейчас платим нашим футболистам. Они привыкли работать за другую оплату», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что московское «Торпедо» может подписать Поля Погба. О таком желании еще заявляли и в медиафутбольном клубе «Броук Бойз».

Также СМИ сообщали, что Алли может стать игроком российского медиафутбольного клуба «Титан». Президент медиалиги Николай Осипов подтвердил «СЭ», что клуб вел переговоры с полузащитником.

Дарик Агаларов

Деле Алли
Поль Погба
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Болельщики признали Угальде лучшим игроком «Спартака» в ноябре и декабре
«Факел» расторг контракт с защитником Мастерным
11 убитых зайцев и поднятый вверх палец — фото Воробьева из «Локо» с охоты взбудоражило соцсети
Газзаев назвал команды РПЛ, которые будут бороться за выживание
Олег Иванов объяснил, чем Даку сильнее Кордобы и Угальде
Олег Иванов объяснил, почему начал забивать Угальде
Сегодня
Вчера
Неделя