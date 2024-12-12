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Судейство

Сегодня, 18:00

Гаджиев считает возможным возвращение Хачатурянца в российский футбол

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Ашота Хачатурянца на работу в РФС.

По информации «РБ Спорт», президенты РФС, РПЛ и представители клубов провели встречу с бывшим главой департамента судейства РФС и экс-президентом РПЛ вскоре после завершения заседания исполкома РФС.

«Возможное возвращение Хачатурянца? Это для меня новость. Но мне кажется, что это возможно, с учетом того, какое количество замечаний в этом году было в адрес судей. Воздержусь от ответа на вопрос, правильно ли это. Как бы уважительно я ни относился к Хачатурянцу или другим чиновникам РФС, все-таки решение будет зависеть от Дюкова. К этому руководителю у меня есть доверие», — сказал Гаджиев «СЭ».

Хачатурянц возглавлял судейский департамент с 2019 по 2022 год. На посту президента РПЛ он находился с 2021 по 2022 год (включая статус и.о.).

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РФС
Ашот Хачатурянц
Гаджи Гаджиев
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