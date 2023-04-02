Гаджиев сомневается, что «Краснодар» готов побеждать в чемпионате России серьезных соперников

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Краснодара» над «Химками» в матче 21-го тура чемпионата России (6:0).

«Победа над «Химками» 6:0 не говорит, что «Краснодар» будет побеждать, но и эта игра, и матч с «Локомотивом» позволяют говорить, что «Краснодар» находится на неплохом для нашей премьер-лиги уровне. Забить шесть мячей даже плохо подготовленной команде непросто. «Краснодар» с игровой точки зрения готов оказывать сопротивление и более серьезным клубам. Но сможет ли он после этой победы, например, в борьбе с более сильным соперником прикладывать максимальные усилия? В этом есть сомнения», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

«Краснодар» идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Химки» с 13 очками занимают 15-е место.