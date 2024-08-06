Гаджиев считает, что в судействе теперь все зависит от ВАР

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил качество работы арбитров в РПЛ и Первой лиге.

«Я всегда выступал за развитие, за ВАР и прочие технические внедрения. Это веяние времени, игра сложная, надо все более точно отслеживать, потому что работа непростая. И дать оценку положению «вне игры», касанию ноги, касанию руки — крайне сложно, если нет компьютера, техники. Я всегда выступал за то, что это просто необходимо, так как из-за неправильно засчитанных голов проигрываются чемпионаты мира, теряются огромные суммы. Но что происходит сейчас? Подмена трактовок. В конечном итоге получается, что все зависит от человека, который сидит на просмотре — он может и так решить, и так», — сказал специалист «РБ Спорт».

Ранее Гаджиев подверг критике работу арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинской командой и «Пари НН» (0:1).