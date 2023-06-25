Гаджиев сравнил календарь «Зенита» и «Спартака» в первых турах сезона-2023/24

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о календаре «Зенита» и «Спартака» в стартовых турах РПЛ будущего сезона.

«Календарь «Спартака» кажется проще? Не вижу особой разницы. Я не думаю, что у «Зенита» такие соперники, что он подойдет [к матчу со «Спартаком»] уставшим. У них – недельный цикл. Усталость? К концу турнира накапливается утомление, а в начале – нет.

Вопрос уровня соперников – не принципиален. Между ними разница – две копейки. Вот сыграет «Зенит» в гостях с «Ростовом», но потом же целая неделя до следующей игры. Полетел, прилетел, восстановился – вообще вопросов никаких нет», – приводит слова Гаджиева «Спорт день За Днем».

РПЛ 24 июня опубликовала календарь на сезон-2023/24. В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит».

Перед этим красно-белые сыграют с «Оренбургом», «Балтикой», «Рубином» и «Уралом», а «Зенит» встретится с «Пари НН», «Ростовом», «Динамо» и «Факелом».