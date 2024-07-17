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Гаджиев сравнил махачкалинское «Динамо» с «Анжи» образца 2000 года

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил дебют бело-голубых в РПЛ с выступлением «Анжи» в чемпионате России 2000 года.

«Будем ли мы довольны 12-м местом в РПЛ по окончании сезона? Не знаю. Мы можем быть очень довольны. А можем огорчиться, как «Анжи» в 2000 году, у которого отняли третье место чемпионата.

Это был дебютный сезон для нас, и мы не были довольны четвертой строчкой, дающей право выступать в Кубке УЕФА. Если бы нас спросили до старта сезона про это, мы были бы очень довольны. Но мы не были удовлетворены. Я могу сказать, что такого места у нас не будет, 20 лет назад это было реальнее», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории примет участие в РПЛ. В матче первого тура команда 21 июля сыграет в гостях против «Химок».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Анжи
ФК Динамо (Махачкала)
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