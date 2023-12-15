Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:33

Гаджиев сравнил Сперцяна с Захаряном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Сможет ли «Краснодар» продолжить борьбу за чемпионство в случае продажи Сперцяна? Это, безусловно, будет потеря для команды по многим причинам. Возможно, ему найдут адекватную замену. Незаменимых игроков на этом свете мало. Есть Месси и Мбаппе, но их 1,5 процента. Остальных игроков можно заменить. Но без Сперцяна будет непросто. Воспитанники «Краснодара» хороши тем, что образуют костяк. Сейчас играли последнюю игру с армейцами. В конечном итоге именно средняя линия, где сконцентрированы местные игроки, был совершен перелом в ходе матча. Я уже не говорю о том, что гол забил Кривцов. Я думаю, что именно средняя линия сыграла важную роль, где собственно и играет Сперцян. Нужно ли Сперцяну торопиться с трансфером, как Захаряну? Этого никто не знает: ни я, ни он сам. Сперцян уже зрелый игрок, он не юнец. Но как сложится? Это никому неизвестно. Здесь не только спортивная составляющая. Зависит от того, кто у него конкурент. Есть много факторов, сложно однозначно говорить. Если бы мы говорили о том, что Сперцян на голову выше своих соперников, то тогда да. Все остальные факторы не играю роли. В примере с тем же Захаряном понятно, что разница между ним и конкурентами «две копейки». Как сложится, никто не знает. Мы же не можем сказать, что Захарян ехал туда игроком, который заметно выше всех своих конкурентов. Там небольшое различие в уровне игроков», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

В летнее трансферное окно 23-летний полузащитник мог перейти в «Аякс», но в итоге сделка сорвалась. Сообщалось, что вето на переход могло наложить руководство нидерландского клуба, посчитавшее неуместным ведение переговоров с российскими клубами.

В текущем сезоне Сперцян провел 21 матч за быков во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-sravnil-spertsyana-s-zakharyanom
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Жирков назвал «Краснодар» открытием сезона в РПЛ: «Быки» могут навязать борьбу «Зениту»