0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:19

Гаджиев: «У нас многие ждут статусных приглашений, а Кержаков взял и поехал на Кипр»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что Александр Кержаков возглавил кипрский клуб «Кармиотисса».

«У нас многие ждут статусных приглашений. Но вот тот же Карпин без особых проблем поехал в армавирское «Торпедо», ну и в испанской «Мальорке» он потрудился — команда звезд с неба не хватала. Не знаю подробностей, почему у Карпина в этих командах не сложилось, но он работал. Понимал, что тренер должен быть занят делом, а потом у него получилось в «Ростове». Я за то, чтобы специалист не сидел без дела, поэтому поддержу выбор Кержакова. Даже если это и небольшая команда, но ты втянут в процесс», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

8 февраля кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-u-nas-mnogie-zhdut-statusnyih-priglasheniy-a-kerzhakov-vzyal-i-poehal-na-kipr
Александр Кержаков
Гаджи Гаджиев
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Под завалами в турецком Хатае находится семья из четырех граждан России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Зеленский приехал на ужин с Макроном и Шольцем в Елисейский дворец
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гаджиев: «Дзюба и Смольников могут принести пользу «Локомотиву», но все будет зависеть от физических кондиций»