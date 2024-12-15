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Сегодня, 21:30

Гаджиев выбрал лучшего футболиста 2024 года

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Матвей Сафонов («Краснодар» / «ПСЖ»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан Головин.

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Александр Головин
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Монако
Гаджи Гаджиев
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