Гаджиев выбрал лучшего футболиста 2024 года

Сегодня, 21:30
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.
Также в его пятерку вошли: Матвей Сафонов («Краснодар» / «ПСЖ»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).
В 2023 году лучшим футболистом в России был признан Головин.