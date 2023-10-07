Гаджиев: «Сейчас «Локомотив» проявляет качества, которые позволяют добиваться результата в сложной борьбе»

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, за счет чего «Локомотив» сумел спасти игру в 11-м туре РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Мы помним, что и в прошлом сезоне «Локомотив» начал ни шатко, ни валко. А с приходом Дзюбы стал боевитие, и игра улучшилась. И сейчас мы видим, что Артем в сложных ситуациях вытаскивает матчи. Это серьезный фактор, который может говорить о том, что у «Локомотива» в жесткой борьбе есть шансы подняться повыше. Сейчас москвичи проявляют качества, которые позволяют команде добиваться результата в сложной борьбе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. 21 октября железнодорожники на своем поле примут «Динамо».