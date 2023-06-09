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Гаджиев — о поведении Соболева и Джикии: «Футболисты как дети, с ними надо разговаривать каждый день»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал поведение на футбольном поле игроков «Спартака» Александра Соболева и Георгия Джикии.

«Почему совершается преступление? В нашем случае — нарушение. Потому что нарушитель думает, что останется безнаказанным. Что делать, если такие случаи будут повторяться? Во-первых, на старших товарищей по команде смотрит молодежь, здесь они показывают не очень хороший пример. Футболисты как дети, с ними надо разговаривать каждый день. Дисциплина в команде появляется не за один день, месяц и даже пол года. Это очень длительный процесс. Самое страшное здесь не штраф, еще какие-то наказания от клуба, а то, что не соблюдаются требования профессионального футбола. Ответственность не только на Абаскале, в «Спартаке» и до его прихода хватало проблем и скандалов. Уже не первый год видим это», — цитирует Гаджиева Legalbet.

В концовке чемпионата Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России (2:1). Джикия пропустит две игры РПЛ из-за нецензурных высказываний в адрес судей во время матча против «Крыльев Советов» в заключительном туре чемпионата (1:0).

Источник: https://legalbet.ru/news/gadzhiev-o-distcipline-v-spartake-futbolisti-kak-deti-s/
Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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