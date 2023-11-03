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Сегодня, 15:07

Гаджиев: «Самое простое решение — уволить Абаскаля, но насколько оно оправданно?»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, стоит ли увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Самое простое решение — уволить Абаскаля, но насколько оно оправданно? Что происходит внутри команды, должны знать руководители. Лично я считаю, тренера надо убирать, когда он не в состоянии управлять коллективом. В начале чемпионата «Спартак» безобразно играл в обороне, из-за этого возникали перепады в игре. Рассчитывать на хороший результат едва ли возможно при такой обороне», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент московская команда под его руководством занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-samoe-prostoe-reshenie-uvolit-abaskalya-no-naskol-ko-ono-opravdano/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
Гильермо Абаскаль
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