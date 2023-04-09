Гаджиев высказался о спаде «Спартака» в весенней части сезона

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал последние результаты «Спартака».

«Такие спады бывают со всеми командами. Я помню период, когда ЦСКА был безоговорочным лидером, но пять туров подряд гола не мог забить. Важно, что «Спартак» играет. Во вчерашнем матче с «Динамо» мы видели, что, да, были допущены серьезные ошибки в обороне, но команда готова вести борьбу с первой до последней минуты. Я думаю, что это просто игра, со всеми клубами такое случается», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

После зимней паузы московский клуб одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые с 42 очками занимают третье место.