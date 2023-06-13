Тренер Гаджиев: «Никто не знает, сможет ли Личка помочь «Динамо»

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Личка провел хороший сезон в «Оренбурге» Но никто не знает, сможет ли он помочь «Динамо». Я тоже не знаю ответа на этот вопрос», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. 13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний чешский специалист с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.