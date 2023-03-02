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Сегодня, 16:17

Гаджиев высказался о зарплатах российских футболистов

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался на тему зарплат российских футболистов.

«Говорить о больших или маленьких зарплатах нужно опираясь на какие-то объективные вещи. Кто, например, считает, что футболисты получают большую зарплату? Если сравнивать с европейскими зарплатами, то там нам тягаться вообще не надо. Где они, а где мы? Просто небо и земля. У нас такие зарплаты могут давать только два, три клуба РПЛ. Все остальные команды дают зарплату гораздо ниже, чем топ-клубы. Такая система с зарплатами выстраивалась очень долго. Во время СССР игроками платили, как из-под прилавка», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что у российских футболистов заслуженные зарплаты.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-ne-znayu-kto-schitaet-chto-nashi-futbolisty-poluchayut-bol-shuyu-zarplatu/
Футбол
Гаджи Гаджиев
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