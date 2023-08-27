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Сегодня, 20:44

Гаджиев: «Дзюба расцветет в середине сезона»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Начало сезона получилось не самым ударным от Артема, но тут еще травма вмешалась. Без Дзюбы игра в атаке «Локомотива» немного хромает. Но постепенно Артем будет набирать форму и выйдет на свои привычные показатели. Думаю, ближе к середине сезона расцветет и все будет нормально. Он большой мастер своего дела», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» на матч 6-го тура с «Сочи». Ранее 35-летний футболист пропустил две игры РПЛ из-за повреждения, полученного в матче 3-го тура против ЦСКА (1:4).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-dzyuba-rastsvetet-v-seredine-sezona/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
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Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
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