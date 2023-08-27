Гаджиев: «Дзюба расцветет в середине сезона»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Начало сезона получилось не самым ударным от Артема, но тут еще травма вмешалась. Без Дзюбы игра в атаке «Локомотива» немного хромает. Но постепенно Артем будет набирать форму и выйдет на свои привычные показатели. Думаю, ближе к середине сезона расцветет и все будет нормально. Он большой мастер своего дела», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» на матч 6-го тура с «Сочи». Ранее 35-летний футболист пропустил две игры РПЛ из-за повреждения, полученного в матче 3-го тура против ЦСКА (1:4).