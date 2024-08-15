Гаджиев заявил, что доволен работой Биджиева в махачкалинском «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Хасанби Биджиеву.

58-летний специалист возглавляет дагестанский клуб с февраля 2024 года, сменив в своей должности Курбана Бердыева. Под руководством Биджиева бело-голубые заняли 2-е место в первой лиге по итогам сезона-2023/24 и впервые в истории вышли в РПЛ.

«Вообще, неожиданный вопрос в силу того, что на результаты практически во всех играх серьезное влияние оказывали судьи. У меня нет замечаний к Хасанби. Что, команда выглядела плохо? Играла плохо? Она была безвольная и неготовая к борьбе? Откуда сложился этот вопрос? Результат? Результат хороший», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

После 4-х туров «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 набранными очками. В следующем туре команда 19 августа дома примет «Ахмат», начало матча — в 20:00 по московскому времени.