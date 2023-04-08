Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:54

Гаджиев заявил, что Дзюба в «Локомотиве» играет на команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, как нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сыграет со своей бывшей командой — «Зенитом» в матче 22-го тура РПЛ.

«Это игрок, который имеет очень высокий волевой потенциал, который справляется со сложностями на спортивном пути. У него путь был непростой: «Спартак», аренды в Томск и «Ростов», «Арсенал», «Зенит». И он справлялся со всеми конфликтными ситуациями, с недоверием, которое ему оказывали, с критикой в свой адрес, причем очень жесткой. Это говорит о том, что у него боевой характер. Команда его принимает. И в Питере в команде у него все было нормально, и в сборной в 2018 году, когда Смолов изначально был первым нападающим, в итоге Дзюба играл. И в «Локомотиве» он не только забивает, но и на команду играет. Болельщики и специалисты его критикуют, но в команде он, как правило, находит общий язык с партнерами. Для «Зенита» непростая задача сдержать его, но у Питера есть игроки высокого класса. Сложно будет и ему, и защитникам «Зенита», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/08/20166565.shtml?updated
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Торпедо» обыграло «Факел» и одержало третью победу в РПЛ
«Торпедо» — «Факел»: Нетфуллин забил красивым ударом из-за штрафной в добавленное время
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
«Ахмат» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд
Хавбек «Ахмата» Олейников выбыл на месяц из-за травмы
Бушманов считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов заявил, что «Факел» никому не сдается без боя

«Ахмат» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча