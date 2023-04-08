Гаджиев заявил, что Дзюба в «Локомотиве» играет на команду

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, как нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сыграет со своей бывшей командой — «Зенитом» в матче 22-го тура РПЛ.

«Это игрок, который имеет очень высокий волевой потенциал, который справляется со сложностями на спортивном пути. У него путь был непростой: «Спартак», аренды в Томск и «Ростов», «Арсенал», «Зенит». И он справлялся со всеми конфликтными ситуациями, с недоверием, которое ему оказывали, с критикой в свой адрес, причем очень жесткой. Это говорит о том, что у него боевой характер. Команда его принимает. И в Питере в команде у него все было нормально, и в сборной в 2018 году, когда Смолов изначально был первым нападающим, в итоге Дзюба играл. И в «Локомотиве» он не только забивает, но и на команду играет. Болельщики и специалисты его критикуют, но в команде он, как правило, находит общий язык с партнерами. Для «Зенита» непростая задача сдержать его, но у Питера есть игроки высокого класса. Сложно будет и ему, и защитникам «Зенита», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.