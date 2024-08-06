Сегодня, 20:02
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что после матча с «Пари НН» у него было желание пообщаться с арбитром Яном Бобровским.
— Вы лично пытались поговорить с Бобровским после матча?
— Я бы вообще хотел поговорить, но коллеги сказали мне: «Муслимович, не надо, ты операции перенес, на колене и так далее, поправляй здоровье и береги себя».
— Что бы вы ему сказали?
— Просто хотел бы услышать, чем он руководствовался в своих решениях.
В 3-м туре РПЛ «Динамо» Махачкала дома уступило «Пари НН» (0:1). Единственный мяч хозяева пропустили с пенальти на 82-й минуте.