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Сегодня, 08:16

Гаджиев заявил, что расстроен отсутствием Промеса в составе «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» высказался об экс-вингере красно-белых Квинси Промесе.

«Жаль, что Квинси нет. Я на самом деле расстроен. Мне он и как игрок, и как пацан всегда импонировал, когда я ходил на трибуны. Но что поделаешь. Всему свое время», — сказал Гаджиев «СЭ».

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Камил Гаджиев
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