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Гаджиев заявил, что «Спартак» может набрать очки с «Зенитом» благодаря самоотдаче

Алина Савинова
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Российский ренер Гаджи Гаджиев предположил, что может помочь «Спартаку» одержать победу в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«Когда команда играет у себя дома и хорошо готова, то у нее всегда больше шансов взять очки у «Зенита». Больше шансов не в сравнении с «Зенитом», а если рассматривать другие варианты. В гостях играть против «Зенита» тяжело. Очень много в матче будет зависеть от состояния команд. Важно, кто лучше будет готов к матчу. У «Спартака» есть шанс забрать очки, если будет такая самоотдача как у «Факела» или «Ростова», который с красно-белыми сыграл вничью. Я думаю, в матче будет жесткая борьба, будут большие скорости. Много будет зависеть от того, кто реализует первым свой момент. «Зенит» лидирует с большим отрывом, но не дает себе поблажек», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Матч между командами состоится 7 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/30/20330930.shtml?updated
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