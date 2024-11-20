Сегодня, 14:40
Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера Давида Волка в другой клуб РПЛ.
«Если есть вопросы без «если», я отвечу. Предполагать, позовут ли его, не позовут — это не для меня. Без «если» могу, например, сказать следующее. Любой игрок, сотрудник, работник, который хочет уйти из клуба, конечно же, уйдет, потому что у нас нет рабства. Как на Руси говорят? Насильно мил не будешь. Мы хотим работать с профессиональными людьми, мы их ценим. Но если по какой-то причине они хотят сменить клуб — на здоровье», — сказал Гаджиев «СЭ».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Волк входит в шорт-лист ряда ведущих клубов РПЛ и может сменить клуб летом 2025 года.
23-летний россиянин выступает за «Динамо» с 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых в 15 матчах РПЛ.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)