Гаджиев: «Всегда тяжело выигрывать, играя против «Ростова»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов».

«Сейчас в чемпионате любая команда может победить любого соперника, я бы не сказал, что «Спартак» был обязан побеждать «Ростов». Ростовчане активно прессинговали, динамично перемещались. «Ростов» хорошо обучен. Это волевая команда, которая играет на пределе своих возможностей. Всегда тяжело выигрывать, играя против таких команд», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. «Спартак» идет вторым, имея в активе 49 очков.