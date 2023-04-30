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Гаджиев: «Всегда тяжело выигрывать, играя против «Ростова»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов».

«Сейчас в чемпионате любая команда может победить любого соперника, я бы не сказал, что «Спартак» был обязан побеждать «Ростов». Ростовчане активно прессинговали, динамично перемещались. «Ростов» хорошо обучен. Это волевая команда, которая играет на пределе своих возможностей. Всегда тяжело выигрывать, играя против таких команд», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. «Спартак» идет вторым, имея в активе 49 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/30/20330756.shtml?updated
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