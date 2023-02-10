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Сегодня, 19:05

Гаджиев заявил, что в проблемах «Локомотива» виноваты Цорн и Рангник

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о ситуации в «Локомотиве».

«Слишком много разговоров о переходе Дзюбы в «Локомотив». Раз взяли его на четыре месяца, значит, посчитали сделать нужным именно так. Никто ведь не знает, как будет складываться ситуация. В первую очередь «Локомотиву» были нужны не трансферы, а работа с теми игроками, которые уже есть. Я убежден, что потенциал команды выше занимаемого места, но она не играла на уровне своих возможностей. Потому что шел процесс низкого уровня качества. Под процессом подразумеваю вопросы, связанные с организацией, тренировками, дисциплиной. Виноваты ли Цорн, Рангник и немецкая стратегия? Конечно. Ну а кто? Они же ответственны за результат. В России что, все тупые и не знают, как работать надо? Недооцениваете Россию. Если у нас нет каких-то достижений, то это не потому, что мозгов не хватает, а потому, что уровень организации остается невысоким на протяжении многих лет. Мы плохо организованы во всем. Но я знаю, что Цорн и Рангник работали плохо», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

В начале октября «Локомотив» уволил спортивного директора Томаса Цорна и отправил в отставку тренерский штаб во главе с Йозефом Циннбауэром.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-v-problemah-lokomotiva-vinovaty-tsorn-i-rangnik/
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
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