Гаджиев жестко ответил Родниной, которая призвала закрыть российские футбольные клубы

Российский специалист Гаджи Гаджиев ответил депутату Госдумы Ирине Родниной, которая призвала закрыть российские футбольные клубы.

«Она просто не в курсе, что у нас на последней игре «Зенита» побывало 50 тысяч зрителей. На фигурном катании ты соберешь такое количество зрителей? Она, наверное, не знает, что в блокадном Ленинграде играли в футбол, в Киеве тоже, когда город был оккупирован», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.