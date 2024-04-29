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Сегодня, 21:26

Гафин: «Динамо» не хочет отдавать Тюкавина в другой российский клуб»

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подчеркнул, что московский клуб не собирается отпускать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит» или другую российскую команду, информирует Sport24.

В воскресенье гол 21-летнего форварда принес бело-голубым победу над питерцами со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России.

— Как думаете, будут ли летом петербуржцы вновь предпринимать попытку забрать у «Динамо» Тюкавина?

— Это вам надо спрашивать в той раздевалке [«Зенита»], что они планируют предпринять. Мы, конечно, не хотим отдавать Тюкавина в другой российский клуб.

В нынешнем сезоне Тюкавин забил 15 голов и отдал 8 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Источник: sport24.ru
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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