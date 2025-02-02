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Сегодня, 10:45

Гафин допустил, что Бителло может покинуть «Динамо» зимой

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее полузащитника Бителло.

— Бителло находится в расположении клуба и приступает к сборам. То, что касается его будущего, то мы в контакте с его представителями, как были, так и сейчас. Решим, что будет дальше.

— Был ли он наказан?

— Это внутреннее дело.

— Какова вероятность, что он покинет «Динамо» зимой?

— Такая вероятность есть всегда. Если будет предложение, которое нас устроит и его тоже, то да. Предлагали ли мы ему контракт на улучшенных условиях? Это внутреннее дело

— А как вы прокомментируете письмо бразильским клубам про Бителло?

— Мы защищаем свои интересы на всех уровнях. Это один из этапов, который, соответственно, исходил от нашего юридического департамента. Вот и все.

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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