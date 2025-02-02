Гафин допустил, что Бителло может покинуть «Динамо» зимой

Сегодня, 10:45
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее полузащитника Бителло.
— Бителло находится в расположении клуба и приступает к сборам. То, что касается его будущего, то мы в контакте с его представителями, как были, так и сейчас. Решим, что будет дальше.
— Был ли он наказан?
— Это внутреннее дело.
— Какова вероятность, что он покинет «Динамо» зимой?
— Такая вероятность есть всегда. Если будет предложение, которое нас устроит и его тоже, то да. Предлагали ли мы ему контракт на улучшенных условиях? Это внутреннее дело
— А как вы прокомментируете письмо бразильским клубам про Бителло?
— Мы защищаем свои интересы на всех уровнях. Это один из этапов, который, соответственно, исходил от нашего юридического департамента. Вот и все.
Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру.