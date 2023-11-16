Гафин назвал Безбородова опытным, авторитетным и качественным арбитром

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о решении ЭСК по эпизоду с назначенным в ворота бело-голубых пенальти на 34-й минуте матча 14-го тура против «Сочи» (3:3).

«Я не думаю, что этот эпизод повлиял на исход матча. Но, как я сказал после игры с «Сочи», этот эпизод является такой иллюстрацией к стилю судейства конкретно в этом матче Владислава Безбородова. Вообще Владислав Безбородов по всей работе в российском чемпионате, безусловно, является опытным, авторитетным и качественным арбитром. Но конкретно в этой игре этот момент был достаточно симптоматичным к тому, что в дальнейшем происходило на футбольном поле. Но я еще раз повторюсь, что было в «Сочи», то что мы не смогли завоевать три очка, это сугубо проблема нашей команды», — сказал Гафин «СЭ».

Ранее ЭСК РФС сообщала, что судья Владислав Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» на 36-й минуте матча.