Гафин назвал легковесным решение о назначении пенальти в матче «Динамо» с «Факелом»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о решении главного арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота бело-голубых в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».

«Эпизод с назначением пенальти посмотрим еще раз, но мне, к примеру, переслали мнения нескольких уважаемых экспертов по судейству — и там, мягко говоря, есть большие сомнения по поводу этого пенальти. Нашим игрокам досадно видеть в таких тяжелых матчах такие легковесные решения, которые напрямую влияют на результат. Мажич на встрече с нашей командой акцентировал внимание на том, что для назначения пенальти судья должен видеть веские основания, а не первый спорный контакт, но Шафеев, вероятно, услышал что-то другое», — приводит ТАСС слова Гафина.

Матч между «Динамо» и «Факелом» завершился ничьей (1:1). На 79-й минуте встречи нападающий воронежского клуба Максим Максимов сравнял счет, реализовав пенальти.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» 21 очко и 11-я позиция.