Гафин — о капитанской повязке Бальбуэна: «Это решение команды, которое подтверждается главным тренером»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возвращение капитанской повязки к защитнику Фабиану Бальбуэна.

— Новый капитан в команде — Бальбуэна. Как оцените такое решение?

— Это решение команды, которое подтверждается главным тренером. Поэтому я никак не могу его оценивать. Это решение, которое принято. Фабиан — взрослый футболист. Фабиан обладает авторитетом в нашей команде. И, насколько я знаю, в своей сборной. Он в некоторых матчах выводил команду Парагвая с капитанской повязкой. Также было и в бразильском «Коринтиансе». Поэтому это не первая капитанская повязка для Фабиана. Он имеет такой опыт. Это говорит о том, что он показывал авторитет не только в нашей команде.

— Как оцените форму Бальбуэна после возвращения?

— Мы сегодня видели игру. Хотелось бы, чтобы форма и игра всей команды была гораздо лучше.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды.

Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо». Он вывел команду с повязкой на матч первого тура против «Краснодара» (1:3).