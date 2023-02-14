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Сегодня, 15:56

Гафин назвал Тюкавина самым перспективным нападающим в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин не согласен с тем, что нападающему команды Константину Тюкавину предоставляется мало игрового времени.

«Что касается игрового времени Тюкавина, если посмотреть на его статистику, то Костя выходил практически во всех матчах как РПЛ, так и Кубка. Не всегда в стартовом составе, но, тем не менее, мы считаем, что Тюкавин — будущее «Динамо». Костя, на мой взгляд, — самый перспективный нападающий в РПЛ. Уверен, что Тюкавин своим талантом и трудом в ближайшее время получит то, что заслуживает», — приводит слова Гафина Sport24.

В сезоне-2022/23 Тюкавин отыграл 560 минут в РПЛ, забив пять мячей и отдав 3 результативные передачи, и еще 248 минут — в Кубке России, где не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-gafin-tyukavin-budushcheye-dinamo-on-samyy-perspektivnyy-napadayushchiy-v-rpl
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Константин Тюкавин
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