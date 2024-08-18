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Сегодня, 14:08

Гафин не считает, что «Динамо» играло на ничью в матче с «Зенитом»

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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слова Алексея Миллера относительно матча 4-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом» (0:1).

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» и болельщик петербургского клуба Алексей Миллер заявил, что «Динамо» в данной встрече играло на ничью.

«Я видел цитату Алексея Миллера после победы «Зенита» над «Динамо». Не могу оценивать высказывания руководителей других клубов. Это его мнение. Мы всегда едем играть на победу» — цитирует Гафина Sport24.

После 5 матчей «Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» с 12 очками и матчем в запасе находится на 1-й строчке.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Алексей Миллер
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