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Сегодня, 10:19

Гафин — о комментаторах: «Здесь просто должны соблюдаться баланс и рамки вежливости»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в адрес отечественных комментаторов.

— Я считаю, что как комментаторы имеют право критиковать тренеров, футболистов и так далее, так и те, кто слушают комментаторов, также имеют право их критиковать. Здесь просто должны соблюдаться баланс и рамки вежливости. Мне кажется, ничего страшного не произошло, — сказал Гафин «СЭ».

В одном из интервью Карпин заявил, что телекомментаторы не должны высказывать оценочные суждения об игре в прямом эфире.

Валерий Карпин
Футбол

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