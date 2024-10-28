Гафин — о комментаторах: «Здесь просто должны соблюдаться баланс и рамки вежливости»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в адрес отечественных комментаторов.

— Я считаю, что как комментаторы имеют право критиковать тренеров, футболистов и так далее, так и те, кто слушают комментаторов, также имеют право их критиковать. Здесь просто должны соблюдаться баланс и рамки вежливости. Мне кажется, ничего страшного не произошло, — сказал Гафин «СЭ».

В одном из интервью Карпин заявил, что телекомментаторы не должны высказывать оценочные суждения об игре в прямом эфире.