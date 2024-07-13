Гафин не считает «Зенит» безусловным фаворитом следующего сезона РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в сезоне-2024/25.

«В прошлом сезоне мы достаточно успешно играли наши очные встречи с «Зенитом». Размер бюджета, безусловно, важен и он во многом определяет долгосрочный успех, но мы смотрим в первую очередь на себя, отталкиваемся от своих возможностей. Будем показывать свой максимум. Не считаю ли я безусловным чемпионом еще до старта «Зенит»? Нет», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

В первом туре нового сезона «Динамо» примет «Факел». Встреча пройдет 20 июля в Москве.