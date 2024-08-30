Гафин: «Клубы хотят иметь адекватный диалог с судьями»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал проблемы судейства в текущем сезоне РПЛ.

— Благодаря нашей аудитории болельщиков футбол является спортом номер один, — приводит слова Гафина «РБ Спорт». — И естественно, мы заинтересованы в том, чтобы был адекватный диалог с судейским корпусом. Функция судейства должна быть независима от самих клубов, но клубы должны получать максимально прозрачную картину по механизмам работы судейского корпуса. Мы понимаем, что ошибки всегда были, есть и будут. Но что хотелось бы получить в коммуникации с судейским корпусом — это адекватность. В первую очередь в трактовке правил. Хотим понимать заранее, как трактуются те или иные правила.

Второй момент касается обратной связи. Хотелось бы, чтобы футбольной аудитории решения объясняли гораздо более доступным языком. То, что мы видим сейчас, похоже на концепцию «окна Овертона» — когда через ряд коммуникационных технологий пытаются оправдывать все что угодно. Это нонсенс, когда нам говорят: захват в штрафной без цели сыграть в мяч — это нормально и допустимо по новым трактовкам. Странные решения ЭСК не должны становиться прецедентом для новых странных решений. Повторю, хотелось бы, чтобы уровень коммуникации «судейство — клуб» и «судейство — публика» был бы гораздо более предсказуемым, прозрачным и адекватным.

— Конкретизируйте, — кто виноват и что делать?

— Сейчас все гневные стрелы запущены в господина Мажича. Но мы понимаем, что коммуникации идут не полностью от Мажича, а от председателя судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, который отвечает за администрирование процессов. И ФК «Динамо» не удовлетворено тем, как это происходит. Мы узнали из интервью Каманцева, что формулировки, которые мы пытаемся прочитать и понять, — это данность, от которой не уйти, так как это язык судейства. Но вы работаете не только для судейства, а на гораздо более широкую аудиторию. На футбольные клубы, на их болельщиков, которые тоже хотят разобраться. Если для судей хотите все трактовки писать судейским языком — пишите. Но для широкой публики формулировки должны быть поданы более понятно. То же самое касается и прозрачности системы назначения судей, в том числе тех, которые допустили серьезные ошибки.

Ранее гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что встреча с Мажичем пройдет 3 сентября.