Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:17

Гафин: «Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что «Челси» сохраняет интерес к приобретению полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

«Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет. Информация английского журналиста не соответствует действительности», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Ранее журналист Феликс Джонстон заявил, что «Челси» сохраняет интерес к 20-летнему полузащитнику, но в клубе не могут оформить переход из-за британских санкций. Позже в лондонском клубе опровергли эту информацию.

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-nikakih-peregovorov-s-chelsi-po-transferu-zaharyana-net/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Шелия отметил, что при Ташуеве игроки «Ахмата» стали раскованнее
Агент Изидора оценил результативность форварда после восстановления от травмы
Умяров считает, что «Спартак» еще сохраняет шансы на серебро в РПЛ
Шелия: «У всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы, но для меня здесь все по-обычному»
Силкин назвал переломный момент дерби «Динамо» — «Локомотив»
Белоус — о Заике, который перед выходом на замену не смог снять обручальное кольцо: «Предлагаете отрубить ему палец?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шелия: «У всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы, но для меня здесь все по-обычному»

Спортивный директор «Ростова»: «Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. У нас нет ни одного предложения»