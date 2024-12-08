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Сегодня, 16:25

Гафин опроверг слухи о возможном уходе Бителло из «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее полузащитника Бителло в московском клубе.

— Важный вопрос по поводу Бителло. Вчера появилась информация о том, что якобы он хочет покинуть страну из-за политической ситуации. Что вы об этом знаете?

— Мы знаем то, что Бителло — игрок нашего клуба. У него контракт до 2028 года. Что касается тех нюансов, которые вы могли прочитать — до нас это не доводилось. Спокойны на этот счет. Безусловно, дополнительно еще пообщаемся с его представителем.

— Агент игрока вышел на клуб, чтобы улучшить условия контракта?

— Такие разговоры были.

Бителло выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца 1 гол и 8 голевых передач за 19 матчей во всех турнирах.

ФК Динамо (Москва)
Бителло
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