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Сегодня, 21:47

Гафин отметил, что серия «Динамо» из 12 игр без поражений показывает характер и мастерство команды

Алина Савинова
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал самый значимый момент для команды в первой части текущего сезона РПЛ.

«Самый значимый момент в первой части сезона? Серия из 12 матчей без поражений впечатляет. Да, в этой серии были матчи, где мы недобрали свои очки. Но 12 игр без поражений показывают, что у команды есть характер и мастерство. Надеюсь, на сборах мы будем прогрессировать и весной продолжим эту серию», — приводит ТАСС слова Гафина.

В матчей 18-го тура чемпионата России, который прошел 10 декабря, «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (1:1). Московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/19501899
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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