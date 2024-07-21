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Париж-2024

Сегодня, 19:52

Гафин отметил, что участие Бальбуэны в Олимпиаде дает возможность молодым игрокам «Динамо» показать себя

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, является ли для команды сложностью отсутствие защитника Фабиана Бальбуэны в связи с участием в Олимпийских играх в Париже.

«С одной стороны, Фабиан важный для нас игрок, капитан команды, который оказывает большое влияние на игру. С другой стороны, появляется возможность для наших молодых футболистов себя показывать. По этой игре, не будем загадывать вперед, они пользуются», — приводит ТАСС слова Гафина.

32-летний Бальбуэна выступит на Олимпиаде за сборную Парагвая. Его команда проведет три матча на групповом турнире: против Японии, Израиля и Мали. Соревнования по футболу на Играх-2024 пройдут с 24 июля по 10 августа.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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