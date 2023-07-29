Гафин отреагировал на возможный уход Захаряна из «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о возможном отъезде полузащитника Арсена Захаряна в европейскую лигу.

«История каждого футболиста индивидуальна. Что касается Арсена, позиция нашего клуба такова — если мы понимаем, что игроку надо делать следующий шаг, и при этом соблюдаются интересы нашего клуба и футболиста, мы готовы быть конструктивными в такой ситуации. А что касается качества нашей лиги, то оно объективно не такое, каким было лет 10 назад — это данность. В этом контексте задача нашего клуба — развивать футболистов, давать им возможность играть и создавать условия для того, чтобы они внутри команды конкурировали с более мастеровитыми футболистами», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, «Лацио» предложил 10+4 миллиона евро за хавбека. Позже в клубе опровергли договоренность с «Динамо» по переходу Захаряна.