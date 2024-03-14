Гафин: «У Лички долгосрочный контракт, его не надо продлевать»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой.

Чешский специалист возглавил бело-голубых летом 2023 года.

«У Марцела долгосрочный контракт, его не надо продлевать. В соглашении есть некие условия (для пролонгации каждый год), но, по сути своей, это долгосрочное соглашение, в котором активируются опции продления», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Также он рассказал, есть ли решение по продлению соглашения с форвардом Федором Смоловым.

«У Федора есть опция продления, которая может быть активирована в случае выполнения условий», — добавил специалист.

В текущем сезоне 34-летний Смолов провел 24 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.