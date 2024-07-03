Гафин: «Смолов принял решение продолжить карьеру в «Краснодаре». Мы ему желаем удачи»

Сегодня, 22:41
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, пытался ли клуб удержать форварда Федора Смолова.
— Он принял решение продолжить свою карьеру в «Краснодаре». Мы ему желаем удачи.
— Будет ли организован прощальный матч Шунина?
— Антон попрощался с командой. Если у нас получится сделать прощальный матч, мы обязательно это сделаем", — сказал Гафин.
В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Шестой трофей подряд завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар».
Константин Передирий