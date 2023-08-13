Гафин о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Не могу подтвердить. Еще медосмотр и документы»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

В эфире «Матч ТВ» специалист заявил, что Захаряна уже можно считать игроком испанского клуба.

«Слова Лички о Захаряне? Не могу подтвердить. Еще медосмотр, закрывающие документы. Этого пока нет», — сказал Гафин.

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.