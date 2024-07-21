Гафин — о слухах вокруг трансферов «Динамо»: «До меня доходит информация только от самых надежных источников, таких как вы»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о слухах вокруг клуба по поводу возможных приобретений.

— Очень много всего всплывает в СМИ, насколько вся информация, которая появляется, достоверная?

— У нас есть Дмитрий Симонов (медиадиректор «Динамо», — Прим. «СЭ»), который является неким файерволом. Он ограждает меня от недостоверной информации, и до меня доходит информация только от самых надежных источников, таких как вы, здесь присутствующие.

В первом туре РПЛ бело-голубые 20 июля дома победили «Факел» (3:1).