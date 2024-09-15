Гафин — о матче с «Ахматом»: «Не удовлетворены содержанием игры, потеряли массу моментов»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

— Самое главное — результат. Выиграли встречу, заработали 3 очка. Мы видим, что лидеры берут очки, и нам надо делать тоже самое. Не удовлетворены содержанием игры, потеряли массу моментов. Здорово, что в конце собирались и довели игру до победы. На таких сценариях мы должны учиться. Но рады победе, спасибо ребятам, что ее отстояли, — сказал Гафин журналистам.

«Динамо» с 16 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» находится на 16-й строчке с 6 баллами.

Александр Абустин