Дмитрий Гафин: «Футбол абсолютно точно — это спорт номер один в России»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями после получения статуса «кандидата в исполком» РФС.

«Для меня это честь — получить доверие клубов РПЛ для того, чтобы представлять их позицию в исполкоме РФС. РПЛ — важный субъект российского футбола. А футбол абсолютно точно — это спорт номер один как у нас в стране, так и в мире. Мы хотим улучшать качество футбольного продукта. Это может происходить, на мой взгляд, через создание условий по повышению привлекательности РПЛ для болельщиков и развития футбольных коммерческих активов. Необходимо, чтобы консолидированный голос клубов был слышен в РФС и чтобы клубы были в повестке принимаемых решений в РФС», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Помимо Гафина, статус «кандидата в исполком» РФС по итогам голосования на общем собрании РПЛ получили вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров и президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.