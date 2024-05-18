Гафин подтвердил, что контракт Лички с «Динамо» автоматически продлился

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил информацию о том, что контракт главного тренера Марцела Лички с московской командой автоматически продлился. Ранее об этом сообщал «СЭ».

— Да, у нас, как и у Марцела, была задача попасть в тройку. Математически мы в тройке, — сказал Гафин.

Марцел Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года.

В матче 29-го тура РПЛ, который прошел 18 мая, бело-голубые одержали победу над «Крыльями Советов» (4:1). На данный момент команда Лички лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 56 очками.