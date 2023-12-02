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Сегодня, 13:48

Гафин подтвердил, что минувшим летом ЦСКА интересовался возможностью приобретения Тюкавина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что минувшим летом ЦСКА интересовался возможностью приобретения форварда Константина Тюкавина.

«От ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было. Но летом они задавали нам вопросы, насколько это реалистично. Наша позиция по Тюкавину всегда была однозначна — мы хотим сохранить его для нашего клуба», — приводит слова Гафина Sport24.

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601178-gafin-ot-tsska-po-tyukavinu-nikakikh-ofitsialnykh-pisem-ne-bylo-no-letom-oni-zadavali-nam-voprosy
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
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